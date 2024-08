Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizeieinsatz in Freden (Leine) nach Meldung über Schussabgaben

Hildesheim (ots)

Freden (msc) - Am 24.08.2024 gegen 10:00 Uhr ist es in der Bachstraße in Freden zu einem Polizeieinsatz gekommen. Ursächlich dazu war die Meldung über die mehrfache Schussabgabe eines Fredeners vor seiner Anschrift. Durch die Polizei wurden starke Kräfte in den Bereich Freden entsendet. Die Person konnte durch die eingesetzten Beamten im Nahbereich festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Im Anschluss wurde die Wohnung der Person, nach Anordnung eines Richters, durch die Polizei durchsucht. Dabei wurden mehrere Schreckschusswaffen festgestellt und beschlagnahmt. Ermittlungen haben ergeben, dass die zuvor gemeldeten Schüsse mit einer Schreckschusspistole abgegeben wurden. Gegen den Fredener wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Nach Abschluss der Durchsuchung wurde er aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell