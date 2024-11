POL-PDKL: Flucht vor Polizeikontrolle in der St. Wendeler Straße

Alsenz (Donnersbergkreis) (ots) - Im Zeitraum vom 17.11.2024 bis zum 23.11.2024 wurde versucht in ein Einfamilienhaus in der Hauptstraße einzubrechen. Die Täter wollten sich durch Aufbohren der Eingangstüre Zugang zum Wohnhaus verschaffen. Aus bislang ungeklärter Ursache ließen sie jedoch von ihrem Vorhaben ab, so dass nichts entwendet wurde. Der Sachschaden an der Terrassentür wird auf rund 500 Euro geschätzt. Die ...

mehr