POL-IZ: 240903.2 Meldorf: Sicherstellung nach Trunkenheitsfahrt

Itzehoe (ots) - In der Nacht zum Sonntag ist ein Radler in Itzehoe zu Fall gekommen. Wie sich herausstellte, war der Mann nicht unerheblich alkoholisiert. Er musste sich der Entnahme einer Blutprobe stellen. Kurz nach Mitternacht kam eine Streife in der Königsberger Straße auf eine männliche Person zu, die samt Fahrrad am Boden lag. Auf Nachfrage gab der Gestürzte an, mit dem Rad von einer Feier gekommen zu sein. Weil ...

