Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 241118.2 Schönkirchen: Kriminalpolizei ermittelt nach versuchtem Aufbruch von Geldautomaten

Schönkirchen (ots)

In den frühen Morgenstunden des Montags kam es zu einem versuchten Aufbruch zweier Geldautomaten in einer Schönkirchener Bankfiliale. Nach den Tätern wird aktuell noch gefahndet. Die Kriminalpolizei Plön führt die Ermittlungen.

Kurz nach 04 Uhr informierte ein Zeuge die Polizei, als er drei auffällige Personen im öffentlich zugänglichen Vorraum der Bank in der Mühlenstraße bemerkte. Sie seien anschließend mit einem nicht näher beschriebenen Wagen in Richtung Muxall geflüchtet. Zur Beschreibung der maskierten Täter liegen aktuell keine detaillierten Informationen vor. Die Einsatzleitstelle entsandte umgehend mehrere Streifenwagen in die Fahndung. Auch eine Drohne kam zum Einsatz.

Da zunächst nicht auszuschließen war, dass die Täter vor Ort Sprengmittel zurückließen, mussten die Bewohnerinnen und Bewohner das Haus verlassen. Die Polizei sperrte zudem die dortige Straßenkreuzung. Der Verdacht auf Sprengmittel erhärtete sich letztlich nicht, so dass die Sperrung aufgehoben wurde und die betroffenen Personen zurück in ihre Wohnungen konnten. Die Spurenlage deutet darauf hin, dass die Täter versuchten, die Geldautomaten aufzubrechen. Die Einsatzkräfte stellten entsprechende Beweismittel sicher.

Die Plöner Kriminalpolizei führt die Ermittlungen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zur Tat machen können, die auffällige Personen im Umfeld der Bank bemerkt haben oder denen ein Wagen mit vermutlich hoher Geschwindigkeit im Schönkirchener Umland aufgefallen ist. Hinweise nimmt die Polizei unter 0431 / 160 3333 entgegen.

Matthias Arends

