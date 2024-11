Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 241117.1 Kiel: Polizisten mussten Angreifer durch Schüsse stoppen

Kiel (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Heute früh kam es gegen 07:00 Uhr in Kiel vor einer Polizeidienststelle zu einem Schusswaffengebrauch. Polizeikräfte mussten einen Angreifer durch gezielte Schüsse stoppen. Der Mann kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Eine Polizeibeamtin wurde bei dem Einsatz verletzt und wird ebenfalls im Krankenhaus behandelt.

Gegen 07:00 Uhr erschien nach jetzigem Ermittlungsstand eine männliche Person vor der Polizeidienststelle in der Blumenstraße und hielt zwei Messer in der Hand. Im weiteren Verlauf kam es zu einer unmittelbaren Bedrohung zum Nachteil der Polizeibeamten. Der Tatverdächtige reagierte nicht auf Ansprachen. Daraufhin kam es zum Schusswaffengebrauch. Die Schüsse trafen den 44-jährigen Tatverdächtigen am Fuß, dadurch konnte der Angriff gestoppt werden. Der Mann kam nach Erstversorgung in ein Krankenhaus. Eine 30-jährige Polizeibeamtin erlitt ebenfalls Verletzungen am Bein und kam in ein Krankenhaus.

Die Ermittlungen führt die Kriminalpolizei. Weitere Angaben können derzeit nicht gemacht werden. Die Pressestelle steht für Nachfragen unter der Rufnummer 0431-1602010 zur Verfügung.

Michael Bimler / Staatsanwaltschaft Kiel Stephanie Lage / Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell