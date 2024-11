Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Tankstellenmitarbeiter mit Pistole bedroht - Zeugen gesucht

Mönchengladbach (ots)

Am 4. November gegen 23.30 Uhr hat ein Mann unter Vorhalt einer Schusswaffe eine Tankstelle in Güdderath überfallen und einen hohen dreistelligen Geldbetrag erbeutet.

Nach bisherigem Ermittlungsstand näherte sich der Tatverdächtige fußläufig über die Pkw-Zufahrt des Autohofes am Marie-Bernays-Ring. Nachdem er den Verkaufsraum betreten hatte, bedrohte er den Tankstellenmitarbeiter augenscheinlich mit einer Pistole, welche er zuvor aus seiner Jackentasche gezogen hatte, und forderte die Herausgabe des Geldes aus der Kasse. Der Mitarbeiter kam dieser Aufforderung nach. Neben Scheinen übergab er dem Beschuldigten auch Münzgeld in einer Brötchentüte. Nach Erhalt der Beute schlug der Täter dem Geschädigten mit der Waffe in das Gesicht, wodurch der Mitarbeiter nach ersten Erkenntnissen glücklicherweise nicht verletzt wurde. Der Täter flüchtete über die Marie-Juchacz-Straße in Richtung der Auffahrt der A61. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei, bei der auch ein Hubschrauber eingesetzt wurde, führte nicht zum Erfolg.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

Er ist 20-25 Jahre alt, ca. 1,70 Meter groß und hat kurze schwarze Haare. Sein Erscheinungsbild ordnete der Mitarbeiter südländisch ein. Ebenfalls nahm er einen nicht näher zu identifizierenden Akzent wahr. Bei der Tatausübung trug der Täter eine medizinische Maske, eine schwarze Jacke sowie eine dunkle Jeans. Die Polizei bittet Zeugen, die die Tat beobachtet haben und / oder Angaben zum Täter machen können, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (lh)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell