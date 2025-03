Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Biberdamm beschädigt; Arbeitsunfall; Verkehrsunfälle; Diebstahl aus Pkw

Reutlingen (ots)

Ammerbuch-Entringen (TÜ): Biberdamm beschädigt (Zeugenaufruf)

Unbekannte haben sich im Zeitraum von vergangenem Donnerstag, 27.02.2025, acht Uhr, bis Samstag, 01.03.2025, 17.15 Uhr, an einem Biberdamm vergriffen. Im genannten Zeitraum beschädigten sie den am Käsbach im Bereich des Feldweges rechtseitig der Tübinger Straße angelegten Damm erheblich, indem sie Äste und Erde abtrugen und neben dem Bach ablegten. Erste Ermittlungen könnten darauf hindeuten, dass der Damm möglicherweise mit Hilfe einer landwirtschaftlichen Zugmaschine beschädigt worden sein könnte. Die streng geschützten Biber waren erst vor Kurzem aufwändig an den Käsbach umgesiedelt worden. Der Polizeiposten Ammerbuch hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Zeugen, die im genannten Zeitraum dort verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Polizeiposten Ammerbuch, Telefon 07073/91590-0.

Info:

Biber und ihre Bauten sind besonders streng geschützt. Eingriffe in ihren Lebensraum sind ein Vergehen nach dem Bundesnaturschutzgesetzt und können mit Geldstrafen bis 65.000 Euro oder mit Freiheitsstrafen von bis zu fünf Jahren geahndet werden. (cw)

Tübingen (TÜ): Bei Arbeitsunfall verletzt

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat ein Arbeiter bei einem Unfall am Montagmorgen auf einer Baustelle in der Haußerstraße erlitten. In einem dortigen Rohbau eines Hallen-Komplexes führte ein 65-Jähriger gegen 8.45 Uhr Arbeiten auf einem rund fünf Meter hohen, rollbaren Gerüst durch. Als das Gerüst von einem 52-jährigen Mitarbeiter geschoben wurde und in eine Vertiefung geriet, kippte es. Der 65-Jährige stürzte zu Boden und wurde von dem Gerüst eingeklemmt. Mehrere Mitarbeiter befreiten ihn. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde der nach ersten Erkenntnissen Schwerverletzte zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. (rd)

Tübingen (TÜ): E-Scooter-Fahrer gestürzt

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat der 72 Jahre alte Fahrer eines E-Scooters bei einem Sturz am Montagvormittag in der Uhlandstraße erlitten. Ersten Erkenntnissen zufolge stürzte der Zweiradlenker gegen 11.20 Uhr im Zuge einer Bremsung alleinbeteiligt mit dem Scooter zu Boden. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. (rd)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Gegenstände aus Pkw gestohlen

Auf einen verschlossen in der Karlstraße abgestellten VW hatte ein Unbekannter von Sonntag auf Montag abgesehen. Zwischen 14 Uhr und 11.30 Uhr öffnete der Täter auf noch ungeklärte Weise die hintere Schiebetür des Wagens. Aus dem Inneren stahl er eine Geldbörse und zwei Lesebrillen. Der Polizeiposten Kirchentellinsfurt ermittelt. (rd)

Albstadt (ZA): In den Gegenverkehr geraten

Ein Schwerverletzter und Sachschaden in Höhe von etwa 14.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagvormittag auf der B 463 bei Ebingen ereignet hat. Ein 61-Jähriger war kurz vor zehn Uhr mit seinem Mitsubishi Colt auf der Bundesstraße von Winterlingen herkommend unterwegs. In einer leichten Rechtskurve auf Höhe des Klärwerks kam er mit seinem Wagen aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrspur. Dort kam es zur Kollision mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Lkw MAN einen 60-Jährigen. Während der Lkw-Fahrer unverletzt blieb, wurde der nicht angegurtete Mitsubishi-Fahrer so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie zur Unfallaufnahme musste die Bundesstraße bis etwa 12.30 Uhr gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet, was zu entsprechenden Verkehrsbehinderung geführt hat. Die Ermittlungen der Verkehrspolizei Balingen zur Unfallursache dauern an. (cw)

