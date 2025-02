Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ladendieb gestellt

Jena (ots)

Ein 36-jährigen Ladendieb konnte am Montagnachmittag durch einen Sicherheitsdienstmitarbeiter gestellt werden. Der Langfinger war zuvor in einem Bekleidungsgeschäft in der Goethestraße zugange. Hier wollte dieser fünf Jacken sowie eine Geldbörse an sich nehmen und ohne Bezahlvorgang die Geschäftsräumlichkeiten verlassen. Im Rahmen der Flucht konnte man den 36-Jährigen habhaft werden. Das Stehlgut, im Wert von über 1.500,- Euro, hatte der Dieb zuvor bereits fallengelassen. Er muss sich nun strafrechtlich verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell