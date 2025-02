Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl aus Umkleide

Jena (ots)

Am Montagnachmittag, zwischen 16 und 17:20 Uhr, betraten ein oder mehrere Unbekannte widerrechtlich eine Umkleidekabine des Jenaer Stadion. Hierbei handelt es sich um einen Container im Bereich des Nachwuchsleistungszentrums. Aus dieser entwendeten die Langfinger acht Mobiltelefone sowie drei Geldbörsen. Der Beuteschaden beläuft sich auf über 4.000,- Euro. Den erlangten Hinweisen wird im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen nachgegangen. Zeugen des Sachverhaltes werden gebeten sich bei der Jenaer Polizei unter 03641 810 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de zu melden. Das Aktenzeichen lautet 31012/2025.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell