Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Diebstahl aus Hotel

Erwitte - Bad Westernkotten (ots)

Am 28.10.2024 wurde in der Zeit zwischen 01:26 Uhr und 06:00 Uhr ein Kellerfenster eines Hotels am Grieseweg in Bad Westernkotten aufgebrochen. Unbekannte entwendeten aus dem Mitarbeiterbüro ein Kellner Portmonee nachdem sie eine Schublade aufbrachen. Zusätzlich wurde aus einem Sparschwein Bargeld entwendet. Die Gesamtbeute wird auf ca. 1000 Euro beziffert. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden.

