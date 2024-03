Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Nellingen - Vorfahrt missachtet

Am Sonntag stießen zwei Fahrzeuge bei Nellingen zusammen.

Ulm (ots)

Gegen 20.15 Uhr befuhr ein 67-Jähriger die L1230 aus Merklingen kommend in Richtung Nellingen. Dort wollte er auf die A8 in Fahrtrichtung Stuttgart auffahren. Hierzu ordnete er sich auf der Linksabbiegespur, welche auf den Zubringer führt, ein. Beim Abbiegen übersah der Mazda-Fahrer wohl einen entgegenkommenden 39-Jährigen. Dieser fuhr mit seinem VW auf der L1230 in Richtung Merklingen. Im Kreuzungsbereich kollidierten die Fahrzeuge. Durch den Aufprall stieß der VW im Anschluss mit der Leitplanke zusammen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei Ehingen schätzt den Schaden an beiden Fahrzeugen und der Leitplanke auf insgesamt etwa 25.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

++++0426315(TH)

Lisa Karaduman, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell