Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Sachbeschädigungen an mehreren PKW in Kastellaun - Zeugen gesucht

Simmern (ots)

In der Nacht vom 26.02.2024 auf den 27.02.2024 kam es im Stadtgebiet in Kastellaun zu mehreren Sachbeschädigungen an geparkten PKW. Hierbei wurden zum Teil die Außenspiegel abgetreten und lichttechnische Einrichtungen beschädigt. Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Simmern in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell