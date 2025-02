Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Rotlicht missachtet und davongefahren

Jena (ots)

Kurz vor 18 Uhr befuhren ein Pkw fiat und ein Skoda die Stadtrodaer Straße aus Richtung Zöllnitz kommend. an der Kreuzung zur Brüsseler Straße bogen beide Fahrzeuge nach links ab. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Verkehr, welche geradeaus fahren will, Lichtzeichen rot. Dies missachtete jedoch ein noch unbekannter Fahrzeugführer eine Mercedes dies und fuhr durch den Kreuzungsbereich. Um eine Kollision mit diesem Fahrzeug zu vermeiden, leitete der 20-jährige Fahrer des Fiat eine Gefahrenbremsung ein. Die 37-jährige Fahrerin des Skoda bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Fiat auf. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden. der Fahrer des Mercedes indes setzte seine Fahrt pflichtwidrig fort. Zur Klärung des Sachverhaltes sucht die Jenaer Polizei daher Zeugen. Diese werden gebeten sich unter 03641 810 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de zu melden. Das Aktenzeichen lautet 30914/2025.

