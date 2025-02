Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugenaufruf nach Holzdiebstahl

Jena (ots)

Beretis am 14. Januar 2025, in der Zeit von 08:30 Uhr bis 12:30 Uhr, kam es im Waldgebiet Rautal zu einem Holzdiebstahl. Hier wurden ca. zwei Raummeter Holz entwendet. Das entwendete Holz stammt von einem Baum, welcher am 12.01.2025 über den Wanderweg im Rautal, im Bereich der Kleingartenanlage "Am Steinbach" nahe des sogenannten "Burschenplatzes", gefallen war. Der umgestürzte Baum wurde folglich im Zeitraum vom 12.01.2025, 18:00 Uhr bis 13.01.2025, 16:00 Uhr aufgearbeitet und in Meterstücke für einen Abtransport vorbereitet. Der Abtransport der Meterstücke erfolgte offenbar mit einem Traktor und Anhänger.

Zur Klärung des Sachverhaltes werden Zeugen gesucht. Wer hat im Zeitraum vom 12.01.2025, 18:00 Uhr bis 13.01.2025, 16:00 Uhr Personen in diesem Bereich festgestellt, welche Holzstämme mittels einer Kettensäge zerkleinerten? Gibt es Hinweise zu diesen Personen?

Wer hat im Zeitraum vom 14.01.2025, 08:30 Uhr bis 12:30 Uhr Personen in diesem Bereich festgestellt, welche Holzstämme auf einen Anhänger aufluden? Können Angaben zu diesen Personen gemacht werden? Gibt es Hinweise auf Fahrzeuge (Traktor mit Anhänger, Transporter oder andere Fahrzeuge), welche im Zeitraum vom 14.01.2025, 08:30 Uhr bis 12:30 Uhr in diesem Bereich gesehen wurden?

Informationen nimmt die Polizei Jena unter 03641 810 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de entgegen. Das Aktenzeichen lautet 12821/2025.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell