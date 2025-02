LPI-J: Zwölf Falschabbieger erwischt

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Frauenprießnitz/Eisenberg: Sozusagen der Polizei direkt in die Arme gefahren ist ein am Sonntagmittag ein 43-Jähriger mit seinem Crossmotorrad. Bei der Kontrolle fiel jedoch auf, dass es an einem Kennzeichen und der notwendigen Versicherung ermangelte. Auch in Eisenberg rollte ein Kleinkraftradfahrer den Beamten vor die Füße. Der 39-Jährige befuhr den Gehweg mit einem nicht zugelassenen ...

mehr