Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aufgeflogen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eisenberg: Ein Zeuge beobachtete am Sonntagabend eine männliche Person, welche in einem Pkw Ford saß und Alkohol konsumierte. Zum Zeitpunkt der Meldung war der Motor des Fahrzeuges, welches auf der Stadthäger Straße stand, eingeschaltet. Bei der anschließenden Kontrolle beatmete der 56-Jährige das Testgerät mit 1,56 Promille. Da er zuvor in der Jenaer Straße fahrend gesichtet wurde, folgte eine Blutentnahme. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell