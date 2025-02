Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Drohungen an Kirchenmauer

Jena (ots)

In der Nacht zum Sonntag teilten Zeugen mit, dass an der Kirchenmauer im Ortsteil Drackendorf mehrere Graffiti angebracht wurden. Diese enthielten bedrohliche Inhalte gegen eine Privatperson. Bei der Prüfung vor Ort bestätigte sich die Ausgangsmeldung. Unbekannte hatten zwischen 00:15 und 02:20 Uhr mehrere Schriftzüge mit roter Sprühfarbe aufgebracht. Auch ein gegenüberliegender Stromkasten wurde besprüht. Derzeit wird von einem politischen Tatmotiv ausgegangen. Am Sonntagvormittag gab es erneut eine Sachbeschädigung mittels Graffiti an selbiger Mauer. Hier konnten zwei Personen beobachtet werden. Diese übersprühten Teile des zur Nachtzeit angebrachten Graffiti mit schwarzer sowie weißer Farbe. Somit waren Teile unkenntlich gemacht worden. Auch hier wird wegen Sachbeschädigung ermittelt. Zeugen des Sachverhaltes werden gebeten sich bei der Jenaer Polizei unter 03641 810 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de zu melden. Das Aktenzeichen lautet 29569/2025.

