LPI-J: Dreister Diebstahl auf Friedhof

Jena (ots) - begehrte Parklücke Samstagmittag beabsichtigte ein 56jähriger Audifahrer seinen Pkw in der Eisenberger Straße in Hermsdorf in einer Parklücke abzuparken. Zeitglich interessierete sich ein 54jähriger Mercedesfahrer genau für diese Parklücke und versuchte ebenfalls einzuparken. Hierbei kam es zur Kollision beider Fahrzeuge wobei Sachschaden entstand. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

