LPI-J: Pressemitteilung PI Saale-Holzland

Apolda (ots) - Am Freitag, 31.01.2025 missachtete gegen 13:00 Uhr an der Kreuzung Robert-Koch-Straße / Heidenberg in Apolda eine aus Richtung Buttstädter Straße fahrende 52-jährige Skoda-Führerin das Lichtzeichen ROT und stieß daraufhin mit einer im Gegenverkehr links abbiegenden 75 Jahre alten VW-Fahrerin zusammen. In der weiteren Folge kollidierte die Unfallverursacherin mit einer Fußgängerampel und kam ...

