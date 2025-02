Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schwerer Verkehrsunfall legt Verkehrsknotenpunkt lahm

Apolda (ots)

Am Freitag, 31.01.2025 missachtete gegen 13:00 Uhr an der Kreuzung Robert-Koch-Straße / Heidenberg in Apolda eine aus Richtung Buttstädter Straße fahrende 52-jährige Skoda-Führerin das Lichtzeichen ROT und stieß daraufhin mit einer im Gegenverkehr links abbiegenden 75 Jahre alten VW-Fahrerin zusammen. In der weiteren Folge kollidierte die Unfallverursacherin mit einer Fußgängerampel und kam schlussendlich im Zaun der Energieversorgung Apolda zum Stehen. Wie durch ein Wunder wurden trotz hohem Verkehrsaufkommens und einer großen Anzahl von Fußgängern beide Fahrzeugführerinnen und keiner der Passanten verletzt. Durch den Verkehrsunfall und der vollständig zerstörten Fußgängerampel fielen beide Lichtzeichenanlagen am großen Viadukt in Apolda aus. Zudem entstanden an beiden Pkws erhebliche Sachschäden, wodurch beide abgeschleppt werden mussten.

