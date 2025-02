LPI-J: Medieninformation der LPI Jena

Landespolizeiinspektion Jena

Vom Balkon gesprungen

Um im Besitz der Beute zu bleiben und dem Zugriff der Polizei zu entgehen, sprang eine 19. jährige Diebin in der Nacht von Samstag zu Sonntag gegen 23:40 Uhr vom Balkon einer Erdgeschosswohnung in Jena Lobeda am Salvador-Allende-Platz Nr. 5. Durch schnelles Handel der eingesetzten Polizeibeamten konnte die Täterin samt Diebesbeute vor Ort gestellt werden. Das Bargeld, welches zuvor in der Wohnung aus einer Geldbörse gestohlen wurde konnte dem 58. jährigen Eigentümer wieder zurückgegeben werden. Die Täterin blieb unverletzt und muss sich nun im Strafverfahren bezüglich Diebstahls verantworten

Wohnmobil entwendet

Ein Wohnmobil des Herstellers Dethleffs wurde im Tatzeitraum vom Montag dem 27.01.2025, 09:15 Uhr bis zum Freitag dem 31.01.2025, 08:30 Uhr von einem Stellplatz im Bereich des Industriegebietes "Am alten Gaswerk" entwendet. Das gesuchte Wohnmobil ist weiß und mit jeweils einer roten/- schwarzen Linie, mittig, auf beiden Fahrzeugseiten versehen. Das Fahrzeug war mit einem Jenaer Kennzeichen zugelassen und versehen. In diesem Fall bitte die Polizei um Ihre Mithilfe. Wer hat zur Tatzeit etwas Relevantes gesehen? Kann jemand Hinweise zu Tatverdächtigen Personen geben? Diese bitte an die Polizei in Jena unter Tel.: 03641/81-0

Trickbetrug am Telefon

Am Freitag dem 31.01.2025 gegen 11:00 Uhr nahmen unbekannte Täter telefonisch Kontakt zum 82. jährigem Geschädigten aus Jena auf. Im Gespräch erschlichen sich die Täter das Vertrauen des Geschädigten und gaben sich als Mitarbeiter der Bank aus. Unter dem Vorwand, dass es beim Online-Banking Unregelmäßigkeiten gebe, gelang es den Unbekannten Zugriff auf den PC und dessen Online-Banking zu erhalten. Schließlich veranlassten die Unbekannten mehrere Zahlungen zu Lasten des Kontos vom Geschädigten in einem mittleren vierstelligen Betrag und räumten somit das Bankkonto leer. In diesem Falle hat die Kriminalpolizei Jena die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei Jena warnt ausdrücklich vor Betrügern. Seien Sie misstrauisch! Geben Sie nicht zu schnell persönliche Daten am Telefon preis.

