Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsinsel überfahren

Weimar (ots)

Am Freitagnachmittag befuhr ein 61-jähriger Fahrzeugführer die Bodelschwinghstraße in Richtung Wilhelm-Raabe-Straße. Dieser kam von der Fahrbahn ab und überfuhr die dortige Verkehrsinsel, inklusive zweier dortiger Verkehrszeichen. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Pkw Audi entstand Sachschaden in Höhe von 7000 Euro, an der Verkehrsinsel und den Verkehrszeichen in Höhe von 2500 Euro.

