PP Ravensburg: Mitteilung vom 04.01.2025 aus dem Bodenseekreis

Tettnang

Altreifen illegal entsorgt - Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben 25 Altreifen an einem Bach bei Gitzensteig, ca. 250 m nach der Abzweigung Gitzensteig in Ri. Rattenweiler, abgelagert, um sich ihrer zu entledigen. Aller Wahrscheinlichkeit nach war dies vom 02. auf den 03.01.25. Zeugen, die dementsprechende Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Tettnang, Tel. 07542/93710, in Verbindung zu setzen.

Meersburg

Ohne Führerschein, aber dafür mit Alkohol unterwegs

Den 49-jährigen Lenker eines Pkw Fiat kontrollierten Beamte des Polizeireviers Überlingen am Freitagabend in der Uferpromenade. Sie stellten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und zudem stark nach Alkohol roch. Ein vor Ort durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von über 1.2 Promille. Ihm wurde in einer Klinik eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Gegen die Fahrzeughalterin wird ebenfalls ermittelt, da der Verdacht besteht, dass sie zuließ, dass der Mann mit ihrem Fahrzeug fuhr, obwohl er keine Fahrerlaubnis besaß.

