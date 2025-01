Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Veringenstadt

Kollision mit Felswand verläuft glimpflich

Mit ihrem Auto gegen eine Felswand geprallt ist eine 18 Jahre alte Autofahrerin am Donnerstagabend auf der B 32 zwischen Veringenstadt und Veringendorf. Kurz vor dem Ortseingang Veringendorf verlor die Fahranfängerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr nach links über die Fahrbahn. Anschließend schanzte sie mit ihrem Mercedes über die abgesenkte Leitplanke und kollidierte mit dem Felsen. Die 18-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde noch an der Unfallstelle vom Rettungsdienst medizinisch versorgt. An ihrem Auto entstand ein Schaden von rund 8.000 Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den Wagen und beseitigte ausgelaufene Betriebsstoffe.

Meßkirch

Feuer gelegt

Wegen eines Brandes ist die Feuerwehr am Donnerstag gegen 19 Uhr in die Rathausstraße in Rohrdorf ausgerückt. Unbekannte entzündeten im Bereich der dortigen Grundschule eine Mülltonne, das Feuer griff rasch auf eine weitere Tonne über. Schließlich geriet auch ein angrenzender Holzstand in Vollbrand. Die hinzugerufene Feuerwehr löschte die Flammen. Es entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Personen, die Hinweise auf die Verursacher des Feuers geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07575/2838 an den Polizeiposten Meßkirch zu wenden.

Scheer

Auto überschlägt sich

Auf glatter Fahrbahn von der Straße abgekommen ist eine 23 Jahre alte Smart-Fahrerin am Donnerstag gegen 23.30 Uhr. Die Fahrerin befuhr die B 32 von Sigmaringendorf kommend in Richtung Scheer, als sie die Kontrolle über ihr Auto verlor. In einer leichten Rechtskurve geriet ihr Wagen von der Straße, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Glücklicherweise wurde die 23-Jährige dabei nicht verletzt und konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen. Am Smart entstand Totalschaden. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr war zur Beseitigung auslaufender Betriebsstoffe am Unfallort im Einsatz.

Pfullendorf

Brand in Lebensmittelmarkt

In einem Lebensmittelmarkt in der Schulstraße ist am Donnerstagabend ein Feuer ausgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen war gegen 21 Uhr eine Kartonpresse im Lager des Geschäfts in Brand geraten. Eine Mitarbeiterin des Marktes bemerkte das Feuer und verständigte den Notruf. Durch das rasche Einschreiten der Freiwilligen Feuerwehr wurde eine Ausbreitung der Flammen auf das Marktgebäude verhindert. Der Schaden an der Maschine, dem Inventar des Marktes sowie den angebotenen Waren ist abschließend noch nicht bekannt, dürfte sich aber auf mehrere tausend Euro belaufen. Ursächlich für den Ausbruch des Feuers in der Kartonpresse dürften nach bisherigem Ermittlungsstand mehrere hineingeworfene Feuerzeuge sein. Diese gelangten in den Häcksler und sorgten für eine Brandauslösung. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand.

