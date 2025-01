Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Fußgängerin von Auto erfasst

Leichte Verletzungen hat eine Fußgängerin erlitten, die am Donnerstag gegen 17.30 Uhr in der Ulmer Straße von einem Pkw erfasst worden ist. Die 66-Jährige querte die Straße bei "grün" an der Fußgängerampel auf Höhe der Möttelinstraße, als eine Autofahrerin sie übersah. Die 47 Jahre alte Pkw-Lenkerin war, ebenfalls bei "grün", von der Möttelinstraße nach links in die Ulmer Straße eingebogen und dabei mit der Passantin zusammengestoßen. Eine Rettungswagenbesatzung kümmerte sich an der Unfallstelle um die 66-Jährige und brachte sie zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus. Am Auto entstand beim Unfall geringer Schaden in Höhe von einigen hundert Euro.

Schlier

Einbruch in Jugendraum

Ein Unbekannter ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in den Jugendraum in der Friedhofstraße in Unterankenreute eingebrochen. Der Täter hebelte mehrere Türen auf und stahl neben einer Geldkasse auch eine Musikbox und zwei Kästen Bier. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen des Einbruchs, sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 0751/803-3333 erbeten.

Baindt

Taxi verunfallt

Schaden von rund 35.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend auf der B 30 bei Enzisreute entstanden, als ein Taxifahrer aufgrund Straßenglätte die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Mann war in Richtung Ulm unterwegs, als er kurz nach 21.15 Uhr erst nach rechts von der Straße abkam. Dort fuhr er erst einen Wall hinauf, bevor er gegensteuerte und wieder auf die Straße gelangte. Durch den Unfall lösten am Fahrzeug die Airbags aus, der 27-jährige Fahrer blieb nach bisherigen Erkenntnissen aber unverletzt. Das Fahrzeug war bei dem Ereignis so stark beschädigt worden, dass es abgeschleppt werden musste.

Aulendorf

Frau in Polizeigewahrsam

Die Nacht in einer Gewahrsamszelle der Polizei Weingarten verbracht hat eine 41-jährige Frau, die am frühen Freitag am Bahnhof aufgefallen ist. Ein Lokführer meldete die 41-Jährige, nachdem er seinen Zug nach Fahrtende abschließen wollte, aber die Frau im Zug saß. Eine hinzugerufene Polizeistreife wollte die augenscheinlich für diese Nacht obdachlose und deutlich alkoholisierte Frau mit aufs Polizeirevier nehmen, als sich diese den Beamten gegenüber zunehmend aggressiver gab. Sie beleidigte die Polizisten mehrfach und wehrte sich, als ihr Handschließen angelegt werden sollten. Auf dem Polizeirevier verletzte sie eine Polizistin zudem leicht. Sie hat sich nun wegen tätlichen Angriffs und Beleidigung von Polizeibeamten strafrechtlich zu verantworten.

Aulendorf

Pkw an Hauswand

Gegen die Wand eines Wohnhauses in der Mochenwangener Straße ist am frühen Freitag ein Auto geprallt. Gegen 2.45 Uhr verlor ein 40 Jahre alter Autofahrer, der aus Richtung Zollenreute kam, auf glatter Straße die Kontrolle über seinen Wagen. Er prallte erst gegen eine Straßenlaterne, bevor er letztlich seinen VW gegen die Hauswand steuerte und dort zum Stehen kam. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt, an Laterne, Hauswand und dem Wagen entstand ein Gesamtschaden von rund 6.000 Euro. Der VW war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Wolfegg

Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Glücklicherweise eher leichte Verletzungen haben ein 19 Jahre alter Autofahrer und seine 17-jährige Beifahrerin erlitten, die am Freitag kurz vor 2 Uhr auf der Waldseer Straße verunfallt sind. Der BMW-Lenker fuhr von Roßberg kommend in Fahrtrichtung Alttann, als er auf der schneeglatten Straße ins Schlingern geriet. Er kam mit seinem Pkw nach rechts von der Straße ab und prallte gegen mehrere kleine Bäume. Beide Insassen mussten nach der Kollision in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Am BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Ein Abschleppunternehmen barg das Fahrzeug.

Kißlegg

Radfahrer von Auto erfasst

Ein Radfahrer ist am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall in der Fürst-Maximilian-Straße schwer verletzt worden. Der 74 Jahre alte Zweiradlenker befuhr die Straße aus Richtung Lorettokapelle, als ein auf einen Parkplatz einbiegender VW-Lenker den Radfahrer übersah und erfasste. Der 74-Jährige, der zum Unfallzeitpunkt keinen Helm trug, prallte gegen die Frontscheibe des Wagens. Er wurde mit schwereren Verletzungen von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am VW des 18 Jahre alten Autofahrers entstand ein Schaden von rund 5.000 Euro.

