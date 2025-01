Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Verkehrsstreit endet handgreiflich

Zu einem handfesten Schlagabtausch hat ein zunächst verbaler Streit zwischen zwei Verkehrsteilnehmern am Donnerstag gegen 13.15 Uhr in Berg geführt. Ein 37 Jahre alter Autofahrer und ein 47-jähriger entgegenkommender Pkw-Lenker kamen an einer Engstelle auf einer Brücke an der Reinachmühle nicht aneinander vorbei. Dies führte zunächst zu einem verbalen Streit zwischen den Männern, wer denn nun zurücksetzen solle um das Vorbeifahren zu ermöglichen. Zur Eskalation kam es schließlich, als der Jüngere den 47-Jährigen beleidigte. Dies ließ dieser nicht auf sich sitzen, sodass beide Streithähne ausstiegen und es in der Folge zum Austausch von Ohrfeigen und Fausthieben kam. Der 37-Jährige wurde dabei so verletzt, dass er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der Ältere begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Beide haben nun mit Strafverfahren wegen Körperverletzung zu rechnen.

Friedrichshafen

Auseinandersetzung in Freizeitcenter

Im Bowling-Center in der Meistershofener Straße musste am Donnerstagabend die Polizei anrücken, nachdem ein Streit zwischen mehreren Beteiligten eskaliert ist. Ein privater Zwist zwischen einer 20-Jährigen und ihrem 52 Jahre alten Vater lief aus dem Ruder, nachdem sich die gleichaltrige Freundin der Tochter einmischte und Beleidigungen ausgetauscht wurden. Schließlich griff die Freundin den Vater an und es kam zu Handgreiflichkeiten durch alle drei Beteiligten. Angestellte des Bowlingcenters mussten die Streithähne letztlich trennen. Alle drei erlitten leichte Verletzungen bei dem Handgemenge. Eine Behandlung durch eine Rettungswagenbesatzung war nicht notwendig. Auf sie kommen nun Strafverfahren wegen Körperverletzungsdelikten zu.

Friedrichshafen

Plakate zerstört - Zeugenaufruf

Das Polizeirevier Friedrichshafen sucht Zeugen, nachdem in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Unterführung der Barbarossastraße zwei Werbeplakate zerstört und auf die Straße geworfen wurden. Die Täter verursachten zwischen 22.30 Uhr und 5 Uhr einen Schaden von mehreren hundert Euro an den Plakaten. Personen, die Hinweise auf die Urheber der Sachbeschädigung geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Überlingen

Dieb in Hotelanlage

Ein Dieb war am Donnerstagmorgen in einem Hotel im Stadtgebiet am Werk. Der Mann, der von einer Angestellten als augenscheinlich betrunken beschrieben wird, gelangte kurz nach 7 Uhr über eine unverschlossene Tür in das Hotel und dort in einen Mitarbeiterraum. In dem Zimmer durchsuchte er mehrere Schränke und nahm offenbar einen Geldbeutel, ein Handy und einen Schlüsselbund an sich. Im Geldbeutel des Hotels befand sich ein vierstelliger Geldbetrag. Bei dem wohl nicht gerade geräuscharmen Durchsuchen ertappte ihn die Angestellte. Er suchte daraufhin samt Beute das Weite. Das Polizeirevier Überlingen, das erst einige Zeit später informiert wurde, ermittelt nun wegen des Diebstahls.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell