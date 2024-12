POL-PPRP: Abstand zu Schienen falsch eingeschätzt

Ludwigshafen (ots) - Ein 39-jähriger Autofahrer bog am Montag (09.12.2024, 12:20 Uhr) von der L527 in die L524 ein und übersah hierbei einen 38-jährigen Fahrradfahrer. Beide Verkehrsteilnehmer stießen zusammen. Da sich der 38-Jährige nicht mehr vor Ort befand, als die Polizei erschien, sind derzeit keine Verletzungen bei dem 38-Jährigen bekannt. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle Jan Liebel Telefon: 0621 963-20022 E-Mail: ...

