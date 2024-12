Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Plakataktion - Wer ist euer Favorit?

Seit dem 01. Dezember sind in Bussen und Bahnen der RNV im Stadtgebiet Ludwigshafen, an Polizeidienststellen, Schulen und anderen exponierten Stellen in der gesamten Vorder- und Südpfalz neue Plakate zu sehen (s. Pressemeldung https://s.rlp.de/F2W9wmR). Mit einem kleinen Augenzwinkern möchten wir für den Polizeiberuf begeistern. In der letzten Woche haben wir die neuen Plakate auf Social Media vorgestellt und viele Reaktionen von unseren Followern erhalten.

Nun ist eure Meinung gefragt! Welches Plakat gefällt euch am besten? Stimmt auf unserem WhatsApp Kanal Polizei Rheinpfalz https://s.rlp.de/bgkTn ab und kürt das beste Plakat.

Wir sind schon gespannt auf euer Feedback!

