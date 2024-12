Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unter Alkoholeinfluss unterwegs

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntag (08.12.2024), gegen 13:40 Uhr, wollten Polizeikräfte einen 61-jährigen Autofahrer kontrollieren, nachdem dieser mit hoher Geschwindigkeit von der Heinigstraße in die Bleichstraße abbog und hierbei über den Gehweg fuhr. Unmittelbar danach bog er in ein Parkhaus ein, wo er durch die Polizeikräfte kontrolliert wurde. Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann keinen Führerschein besitzt und außerdem unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,77 Promille. Er wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell