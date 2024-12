Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Straßenbahn

Ludwigshafen-Friesenheim (ots)

Am 07.12.2024 um 18:09 Uhr befuhr eine 44-jährige Audi-Fahrerin die Brunckstraße in Ludwigshafen aus Richtung Innenstadt kommend in Richtung Oppau und wollte auf die Friesenheimer Straße abbiegen. Dabei überfuhr sie eine rote Lichtzeichenanlage und stieß mit einer Straßenbahn der RNV zusammen. Bei dem Zusammenstoß wurde die Fahrerin und deren Beifahrerin verletzt. Der PKW musste abgeschleppt werden und auch die Straßenbahn wurde beschädigt. Während der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen, da der Verkehr umgeleitet werden musste.

Für Zeugenhinweise wenden sie sich bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621/963-24250, oder per Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell