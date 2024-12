Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fußgänger angefahren und geflüchtet

Ludwigshafen-Friesenheim (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, 08.12.2024 gegen 04:20 Uhr wollte ein 24-jähriger Fußgänger die Kurze Straße auf dem Fußgängerüberweg überqueren, als er von einem schwarzen PKW erfasst wurde. Der Fahrzeugführer flüchtete mit seinem PKW von der Unfallörtlichkeit und konnte bislang nicht ermittelt werden. Der Fußgänger erlitt Schürfwunden an den Beinen und stand unter Schock. Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 bittet Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang oder zu dem Fahrzeug machen können, sich unter der Telefonnummer 0621/963-24250, oder per Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell