POL-PPRP: Alkoholisierter Fahrzeugführer

Mutterstadt (ots) - Ein LKW wurde während einer Verkehrskontrolle am 05.12.2024 in Mutterstadt aus dem Verkehr gezogen. Der Fahrer war ohne angelegten Sicherheitsgurt unterwegs, als er in Mutterstadt gestoppt wurde. Bei der Kontrolle stellten die Beamten technische Mängel am Fahrzeug fest, die eine genaue Untersuchung durch den Schwerverkehrskontrolltrupp der ...

