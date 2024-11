Polizei Düsseldorf

POL-D: Hellerhof - Mann stiehlt Auto aus Einfahrt - Schneller Fahndungserfolg - Festnahme

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Dienstag, 26. November 2024, 04:00 Uhr

In den frühen Morgenstunden entwendet ein 37-jähriger Mann einen Pkw von einem Grundstück in Düsseldorf-Hellerhof. Die Polizei nimmt umgehend die Verfolgung auf und kann den Mann auf der A 46 stellen.

Dankbar wird der Besitzer des Fahrzeugs mit Sicherheit seinem Hund sein. Denn der vierbeinige Mitbewohner schlägt gegen 04:00 Uhr am Dienstagmorgen an und reißt den Besitzer aus dem Schlaf. Dieser kann gerade noch sehen, wie sein Fahrzeug rückwärts aus der Einfahrt gefahren wird. Umgehend wählt er den Notruf und kann durch die Positionsbestimmung via Mobiltelefon die aktuellen Standortdaten des Pkw an die Leitstelle der Polizei durchgeben.

Eine sofort eingeleitete Fahndung führt nach kurzer Zeit zum Erfolg. Einsatzkräfte halten das Fahrzeug auf der A 46 im Autobahnkreuz Hilden an und können den 37-jährigen Litauer festnehmen. Bei den weiteren Ermittlungen ergibt sich, dass gegen den Tatverdächtigen ein offener europäischer Haftbefehl vorliegt.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell