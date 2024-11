Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Alkoholisierter Fahrer verursacht Verkehrsunfall

Zweibrücken (ots)

Am Dienstag, 12.11.2024, kurz nach 21.00 Uhr befuhr der 72-jährige Fahrer eines Mercedes die Ixheimer Straße in Richtung Bubenhauser Straße und bog an der Einmündung zur Bubenhauser Straße bei ausgeschalteter Lichtzeichenanlage nach links ab. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden PKW Ford Fiesta, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der Sachschaden dürfte sich auf ca. 3000.- Euro belaufen. Beim Unfallverursacher wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von knapp einem Promille ergab. Dem Mercedes-Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet. /pizw

