Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Mehrere Einbrüche - Polizei sucht Zeugen

Zweibrücken (ots)

Unbekannte Einbrecher suchten in der Nacht zu Dienstag, mehrere Objekte im Bereich der Geschwister-Scholl-Allee, sowie der Hofenfelsstraße auf. Die Diebe verschafften sich Zutritt in ein Hallenbad, einen nah gelegenen Kiosk und einer benachbarten Gaststätte. Bei ihrer Suche nach Diebesgut, richteten die Täter in den Gebäuden einen Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich an. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per Email kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell