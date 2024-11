Polizei Düsseldorf

POL-D: Einbrecher in Kleingartenanlage - Bargeld entwendet - Festnahme - Möglicherweise Haftrichter

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Montag, 25. November 2024, 01:15 Uhr

Zwei polizeibekannte Männer ( 26 und 57 Jahre alt) befinden sich seit der vergangenen Nacht in Polizeigewahrsam. Sie werden verdächtigt in das Vereinsheim/Gaststätte eines Kleingartenvereins in Gerresheim eingebrochen zu haben. Das Einbruchskommissariat (KK 14) der Düsseldorfer Polizei prüft, die beiden Männer mit rumänischer Staatsangehörigkeit dem Haftrichter vorzuführen.

Zur Tatzeit drangen die beiden Männer gewaltsam (Fenster aufgehebelt) in die Räumlichkeiten des Vereins an der Bertastraße ein. Durch die Geräusche wurde der Geschädigte auf das Geschehen aufmerksam und verständigte die Polizei. Schnell waren die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Nord zur Stelle und konnten die Verdächtigen in Tatortnähe festnehmen. Die Tatbeute (Kleingeld und eine Geldbörse) hatten sie noch dabei. Der ältere ist ohne festen Wohnsitz, der jüngere wohnt in Köln. Eine Vorführung beim Haftrichter wird geprüft.

