Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Weiterfahrt untersagt - LKW mit erheblichen Mängeln kontrolliert

Mutterstadt (ots)

Ein LKW wurde während einer Verkehrskontrolle am 05.12.2024 in Mutterstadt aus dem Verkehr gezogen. Der Fahrer war ohne angelegten Sicherheitsgurt unterwegs, als er in Mutterstadt gestoppt wurde. Bei der Kontrolle stellten die Beamten technische Mängel am Fahrzeug fest, die eine genaue Untersuchung durch den Schwerverkehrskontrolltrupp der Zentrale Verkehrsdiensteinheit erforderlich machten. Ein Techniker der Polizei entdeckte, dass die Bremsanlage des LKW erhebliche Defekte aufwies. Ein massiver Druckluftverlust führte dazu, dass die Bremsleistung innerhalb von Sekunden komplett versagte. Zudem zeigte das Fahrzeug strukturelle Schäden. Ein gebrochener Stoßfänger und zahlreiche Brüche im Kastenaufbau gefährdeten die Stabilität der gesamten Konstruktion. Auch die Reifen wiesen erhebliche Abnutzungen auf, und die stark ausgeschlagenen Achsschenkel machten eine sichere Weiterfahrt unmöglich. Zusätzlich waren die auf Paletten geladenen Waren nicht ordnungsgemäß gesichert, was eine zusätzliche Gefährdung für den Straßenverkehr darstellte. Die Überprüfung ergab außerdem, dass das Fahrzeug ohne gültigen Versicherungsschutz unterwegs und bereits zur Entstempelung ausgeschrieben war.

Angesichts des Zustands wurde dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt, um weitere Straftaten und Ordnungswidrigkeiten zu verhindern.

