POL-MA: Mannheim Innenstadt: Gefährliche Körperverletzung am Luisenring - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Am Samstag, den 07.12.2024, kam es gegen 00:40 Uhr in der Nähe des Luisenrings zu einem Angriff, bei dem ein 26-jähriger Mann von einer Gruppe von vier Tätern attackiert und verletzt wurde. Die Polizei Mannheim sucht Zeugen, um die Täter zu identifizieren. Nach bisherigen Erkenntnissen griffen die vier unbekannten Männer ihr Opfer vor einer Gaststätte am Luisenring zunächst mit Pfefferspray an. Der Geschädigte versuchte sich durch eine Flucht über den Luisenring in Sicherheit zu bringen, wurde jedoch von seinen Kontrahenten verfolgt. Die Täter holten ihn ein und schlugen ihn mehrfach mit den Fäusten. Anschließend flüchteten sie in Richtung Jungbuschstraße/Hafenstraße. Durch das Pfefferspray erlitt der 26-Jährige Reizungen der Augen, durch die Schläge glücklicherweise nur eine leichte Verletzung an der Lippe. Trotz der Aufregung konnte der Mann eine grobe Beschreibung der Ereignisse und der Täter liefern. Bei den Tätern soll es sich um drei männliche Personen handeln, die bei der Tat alle dunkle gekleidet und sog. "Skimasken" trugen. Ein weiterer Täter ohne Skimaske, beschrieb der Geschädigte als Mann mit hellem "Hautton" und blonden kurzen Haaren. Die Polizei Mannheim bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Innenstadt 0621-12580 in Verbindung zu setzen.

