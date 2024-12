Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Versammlung zum Nahost-Konflikt verlief friedlich

Mannheim (ots)

Am Mannheimer Marktplatz fand am Freitagabend von 18 Uhr bis 20 Uhr eine Versammlung zum Nahost-Konflikt statt. An der Versammlung nahmen in der Spitze circa 750 Teilnehmer teil, die insgesamt friedlich verlief.

