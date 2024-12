POL-PPRP: Betrügerischer Anruf

Ludwigshafen-Mitte (ots) - In der Nacht von Freitag, 06.12.2024, auf Samstag, 07.12.2024, zwischen 21:00 Uhr und 09:00 Uhr, kam es in der Otto-Stabel-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein geparkter blauer VW Golf beschädigt wurde. Der Verkehrsunfallverursacher flüchtete vor Eintreffen der Polizei von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-24150 oder per Email ...

