POL-EU: Betrunken im Verkehr aufgefallen

Schleiden-Oberhausen (ots) - Am Mittwoch (10. Juli) verließ ein Unbekannter gegen 15.55 Uhr einen Supermarkt in der Straße An der Olef in Schleiden, ohne die in seinem Einkaufswagen befindliche Ware zu bezahlen. Zum Verlassen der Filiale nutzte der Mann die Eingangsschranke. Der Vorfall wurde von einer Zeugin beobachtet. Diese sprach den Mann noch im Supermarkt an. Daraufhin ging der Unbekannte schnellen Schrittes auf ...

