Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Widerstand geleistet - Polizeibeamtin verletzt

Ludwigshafen (ots)

Ein 80-Jähriger schlug am Sonntagnachmittag (08.12.2024, 17:12 Uhr) mehrmals auf ein Auto in der Benzstraße ein und riss anschließend einen Scheibenwischer ab. Der Senior war erheblich alkoholisiert (1,6 Promille), verhielt sich nicht kooperativ und folgte nicht den Anweisungen der Polizeikräfte. Er musste schließlich gefesselt werden. Während der Fesselung erschien eine 40-jährige Anwohnerin und schlug einer Polizeibeamtin, die den 80-Jährigen fixierte, gegen den Kehlkopf. Durch den Schlag war die Polizeibeamtin nicht mehr dienstfähig. Die 40-Jährige muss sich nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Der 80-Jährige wurde im Anschluss dem kommunalen Vollzugsdienst übergeben und in eine Spezialklinik gebracht.

