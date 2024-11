Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Zeugen gesucht: Körperverletzung in einer Ringbahn am Bahnhof Wedding

Berlin - Mitte (ots)

Nachdem ein bislang unbekannt gebliebener Mann Ende Oktober einen anderen Mann auf dem S-Bahnhof Wedding angegriffen und verletzt haben soll, sucht die Bundespolizei nun nach Zeugen.

Am 24. Oktober 2024 gegen 23 Uhr soll ein Mann am Bahnhof Berlin-Wedding, einen ebenfalls bisher unbekannten Bahnreisenden in einer Ringbahn körperlich attackiert haben. Videoaufzeichnungen zufolge war der Reisende zuvor mit seinem Fahrrad in den Zug gestiegen. Der mutmaßliche Tatverdächtige folgte wenig später. Es wird eine körperliche Auseinandersetzung der beiden Männer vermutet, bei der der Geschädigte Verletzungen im Gesicht davongetragen haben muss und stark blutete. Der Angreifer flüchtete nach der Auseinandersetzung vom Bahnhof in unbekannte Richtung.

Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts der Körperverletzung und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Wer hat die Tat am Donnerstag, dem 24. Oktober 2024, gegen 23 Uhr, auf dem Bahnsteig oder in der Ringbahn beobachtet und kann Angaben zum Tatverdächtigen sowie Tathergang machen oder sonstige sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben?

Hinweise nimmt die Bundespolizei unter 030 2062293-60 sowie unter der kostenfreien Hotline 0800 6888000 rund um die Uhr entgegen.

