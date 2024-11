Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Bundespolizei nimmt Mann nach Angriff auf Einsatzkräfte fest

Berlin - Mitte (ots)

Die Bundespolizei nahm in der Nacht zu Mittwoch einen Mann vorläufig fest, nachdem sich dieser unbefugt in den Gleisen aufgehalten haben soll und mehrere Einsatzkräfte angriff.

Am Dienstag gegen 23:15 Uhr bemerkten Sicherheitsmitarbeitende der Deutschen Bahn AG einen Mann am Bahnhof Berlin-Gesundbrunnen in den Gleisen und informierten die Bundespolizei. Alarmierte Einsatzkräfte nahmen den 28-jährigen deutschen Staatsangehörigen kurze Zeit später vorläufig fest. Beim Verbringen zum Dienstfahrzeug leistete der Mann mit Schlägen und Tritten in Richtung der Einsatzkräfte erheblichen Widerstand und beleidigte sie mit Worten. Zudem griff der Mann einer Beamtin mehrmals in den Intimbereich.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, der sexuellen Belästigung, der Beleidigung und des unbefugten Aufenthalts in Gleisen ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen brachten Einsatzkräfte den polizeibekannten 28-Jährigen zur medizinischen Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus, da er unter Drogeneinfluss stand.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell