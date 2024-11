Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Bundespolizei nimmt Mann nach exhibitionistischer Handlung fest

Oranienburg (ots)

Die Bundespolizei nahm Samstagmorgen einen Mann vorläufig fest, der in einem Regionalexpress exhibitionistische Handlungen vorgenommen haben soll.

Gegen 5:20 Uhr soll ein Mann in dem Regionalexpress der Linie 5 auf der Strecke zwischen Neustrelitz und Oranienburg vor einer Reisenden sein Glied entblößt und an diesem manipuliert haben. Zuvor folgte er ihr bis zu ihrem Sitzplatz. Die junge Frau wandte sich an die Zugbegleiterin, welche die Bundespolizei informierte.

Alarmierte Einsatzkräfte nahmen den 56-jährigen rumänischen Staatsangehörigen am Bahnhof Oranienburg noch im Zug vorläufig fest und zum Zwecke der zweifelsfreien Identitätsfeststellung mit zur Dienststelle.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts exhibitionistischer Handlungen sowie sexueller Nötigung gegen den polizeibekannten Mann ein.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen Einsatzkräfte ihn auf freien Fuß.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell