Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Gemeinsame Präventionsaktion zur Adventszeit vom 28. November bis zum 6. Dezember 2024

Berlin (ots)

In den kommenden Wochen informieren die Netzwerkpartner Prävention im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in den Ortsteilen Schöneberg, Lichtenberg, Moabit und Spandau zu verschiedenen Themen der Kriminalprävention. Vom 28. November bis zum 6. Dezember 2024 werden Interessierte jeweils im Zeitraum von 12 bis 16 Uhr an folgenden Standorten beraten:

- Donnerstag, 28. November 2024, Bahnhof Südkreuz

- Freitag, 29. November 2024, Bahnhof Lichtenberg

- Donnerstag, 5. Dezember 2024, Hauptbahnhof

- Freitag, 6. Dezember 2024, Bahnhof Spandau

Da sich der ÖPNV in Berlin großer Beliebtheit erfreut und dementsprechend stark genutzt wird, haben es sich die BVG, die Deutsche Bahn, die S-Bahn Berlin, die Bundespolizei und die Polizei Berlin zur gemeinsamen Aufgabe gemacht, fortwährend rund um das Thema Sicherheit im ÖPNV zu informieren und zu sensibilisieren.

Die Netzwerkpartner beraten zum Thema Zivilcourage und geben Tipps, wie man sich gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit gegen Taschendiebe schützen kann.

Weitere Informationen zu den Themen Taschendiebstahl und Zivilcourage finden Sie auf den Internetseiten der Netzwerkpartner.

Wir wünschen Ihnen eine schöne, besinnliche und vor allem sichere Vorweihnachtszeit!

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell