Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Bundespolizei nimmt Taschendieb fest

Berlin - Mitte (ots)

Die Bundespolizei nahm Sonntagnachmittag einen Mann fest, welcher einer Bahnreisenden Bargeld entwendet haben soll.

Gegen 17 Uhr soll ein Mann in einem ICE auf der Strecke zwischen Berlin-Hauptbahnhof und Berlin-Spandau eine in einer Gepäckablage abgestellte Tasche einer Reisenden durchsucht und Bargeld entwendet haben. Eine Zeugin beobachte die Tathandlung und informierte die Geschädigte. Ein Zugbegleiter und ein weiterer Zeuge hinderten den Mann am Bahnhof Spandau am Aussteigen und übergaben ihn alarmierten Einsatzkräften der Bundespolizei, die den 43-jährigen polnischen Staatsangehörigen daraufhin vorläufig festnahmen. Bei dessen Durchsuchung fanden sie das zuvor entwendete Bargeld auf und übergaben es der Geschädigten.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls gegen den polizeibekannten und alkoholisierten (3,3 Promille Atemalkoholwert) 43-Jährigen ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er vor Ort entlassen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell