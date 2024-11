Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Unerlaubte Einreise von 14 Personen bei Guben aufgedeckt

Guben (ots)

Mittwochvormittag deckte die Bundespolizei die unerlaubte Einreise von 14 Personen im Stadtgebiet Guben auf.

In der Zeit zwischen 9:30 Uhr bis 10:30 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte drei Personengruppen in der Nähe der Eisenbahnbrücke und am Bahnhofsberg in Guben. Die dabei überprüften 13 afghanischen Staatsangehörigen im Alter von 15 bis 42 Jahren sowie ein 22-jähriger Pakistaner verfügten nicht über die für eine Einreise oder legalen Aufenthalt in Deutschland erforderlichen Papiere.

Die Beamtinnen und Beamten nahmen alle Personen zur weiteren Bearbeitung mit in die Diensträume nach Klein Bademeusel und leiteten Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthaltes ein.

Nach Abschluss der polizeilichen Bearbeitung und Äußerung von Schutzersuchen leiteten die Einsatzkräfte 13 Personen zur Erstaufnahmeeinrichtung des Landes Brandenburg weiter. Ein 15-jähriger Afghane kam in die Obhut einer Jugendeinrichtung.

