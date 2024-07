Polizei Düren

POL-DN: Raub im Parkhaus

Düren (ots)

In der Nacht von Donnerstag (11.07.2024) auf Freitag (12.07.2024) wurde ein 34-jähriger Mann in Düren in einem Parkhaus ausgeraubt. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Mann, der derzeit ohne festen Wohnsitz ist, gab an, dass er gegen 2:40 Uhr in einem Parkhaus in der Fritz-Erler-Straße gesessen habe. Plötzlich sei eine Person auf ihn zugekommen und habe ihn gegen eine Wand gedrückt. Kurz darauf sei eine zweite Person hinzugekommen, die ihm in die Hosentasche gegriffen und das darin befindliche Bargeld im unteren dreistelligen Bereich entwendet habe. Der Mann blieb unverletzt.

Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief negativ.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-6425 zu melden und ihre Hinweise mitzuteilen.

