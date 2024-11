Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Öffentlichkeitsfahndung nach gefährlicher Körperverletzung und Kindesmisshandlung erfolgreich

Berlin (ots)

Am 6. November 2024 veröffentlichte die Bundespolizei eine Fahndung nach einem Mann, der am 26. Februar 2024 in einem Zug der S7 in Richtung Potsdam mehrfach ein Mädchen getreten haben soll. Da die gesuchte Person durch einen Zeugen erkannt und der Polizei gemeldet wurde, ist die Fahndung eingestellt worden.

Erstmeldung vom 06. November 2024: Öffentlichkeitsfahndung nach gefährlicher Körperverletzung und Kindesmisshandlung in der S7

Potsdam Die Bundespolizei sucht nach einem Mann, der am 26. Februar 2024, gegen 17.48 Uhr, in Begleitung von zwei Mädchen mit einer S-Bahn der Linie 7 zwischen den Bahnhöfen Griebnitzsee und Potsdam Babelsberg in Richtung Potsdam fuhr. Das Alter der Kinder wird auf 13 und 4-5 Jahre geschätzt. Beim Halt der S-Bahn am Bahnhof Griebnitzsee trat der Mann mehrfach heftig das jüngere Kind mit dem Fuß, woraufhin dieses anfing zu weinen. Täter und Opfer unterhielten sich vermutlich in russischer Sprache.

Mit Beschluss ordnete das Amtsgericht Potsdam die Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbildern des unbekannten Tatverdächtigen an.

Ein Bild des Tatverdächtigen finden Sie hier: https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/04Fahndungen/2024/oefa-72-2024.html

Die Bundespolizei bittet um Ihre Mithilfe. -Wer kennt die Person auf den Lichtbildern? -Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort geben? Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Berlin-Ostbahnhof unter der Telefonnummer 030/ 29777-90 entgegen. Alternativ werden unter der kostenfreien Servicenummer der Bundespolizei 0800 6 888 000 oder durch jede andere Bundespolizeidienststelle Hinweise entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Berlin-Ostbahnhof Am Ostbahnhof 10243 Berlin Tel. +49 (0) 30 2936188-103 Mobil: +49 (0) 175 90 22 405 E-Mail: bpoli.b-obf.controlling@polizei.bund.de www.bundespolizei.de

